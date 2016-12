Sicilia, nasce il Crocetta-bisScoppia la bufera nel Pd

10:45 - Il governatore della Sicilia, Rosario Crocetta, ha varato la nuova giunta regionale. Scoppia la bufera nel Pd. Sei i volti nuovi e altrettanti gli uscenti confermati. Tra le new entry Salvatore Calleri, presidente della Fondazione Caponnetto, catanese che da anni vive a Firenze, molto vicino a Renzi. Per Crocetta si tratta "di professionisti di grande valore, che scelgono di favorire il processo di rinascita economica e sociale della Sicilia".

Sulla nuova giunta incombe la spaccatura esplosa in casa Pd, con i "cuperliani" che non hanno dato copertura politica all'operazione e minacciano ferro e fuoco. Inutili gli avvertimenti bellicosi del segretario siciliano del Partito democratico, Fausto Raciti (cuperliano).



Crocetta ha rotto gli indugi dopo il rinvio del vertice di maggioranza e dalle proteste di Confindustria Sicilia, Cisl e Uil che hanno invocato lo sblocco della situazione di stallo, con 30mila dipendenti di enti regionali in attesa della manovra-bis, ferma da settimane in Assemblea per la crisi politica, per poter ricevere tre mesi di stipendi e centinaia di imprese che vantano crediti per 1 miliardo di euro nei confronti della pubblica amministrazione, ma anche in questo caso il ddl pagamenti è bloccato da giorni in Parlamento.



Si sono susseguiti febbrili riunioni informali e colloqui sull'asse Palermo-Roma e nella serata di lunedì Crocetta ha riunito i suoi fedelissimi per varare la nuova giunta. L'invito ad accelerare era arrivato anche dall'Udc che aveva minacciato di togliere il sostegno al governo se la giunta non fosse stata definita nell'arco di 48 ore.



Nonostante le barricate dei "cuperliani", Crocetta, pur tentando fino all'ultimo mediazioni s'è mostrato irremovibile, forte, a quanto pare, della copertura di un pezzo del partito romano, rappresentato da Davide Faraone, delegato dal premier Renzi a occuparsi della crisi politica nell'isola.



Oltre a Calleri e all'esperto di bilancio in quota Pd, Roberto Agnello, della nuova squadra di governo fanno parte Giuseppe Bruno (Pd), Nico Torrisi (Udc), Antonio Fiumefreddo per i Drs e Paolo Ezechia Reale (Articolo 4). Confermati gli uscenti Michela Stancheris (Megafono), Nelli Scilabra (Pd), Patrizia Valenti (Udc), Mariarita Sgarlata (Pd) e in quota Crocetta Lucia Borsellino e Linda Vancheri.



Le deleghe sono politicamente azzerate, verranno discusse insieme ai partiti "sulla base dell'utilizzo ottimale delle loro competenze e professionalità". "La mia non è una decisione autoreferenziale - assicura il governatore - ma vuole essere in sintonia con la società, la politica e i partiti che spero non creino più ulteriori spettacoli perché la Sicilia ha bisogno di decisioni e anche in tempi rapidi".



Rinviata la direzione regionale del Pd - Rinviata la direzione regionale del Pd, che si sarebbe dovuta riunire nel pomeriggio a Palermo. Nel partito la tensione è alle stelle con i "cuperliani" inferociti per lo strappo del governatore Rosario Crocetta che la scorsa notte ha varato la nuova giunta. Il segretario siciliano, il cuperliano Fausto Raciti, non ha dato la copertura politica all'operazione tant'è che è saltato l'ingresso in giunta di un assessore di area. I "cuperliani" potrebbero portare la questione alla direzione nazionale di mercoledì a Roma, nel mirino c'è il renziano Davide Faraone che avrebbe spinto Crocetta ad accelerare la formazione della nuova squadra dopo quasi due mesi di trattative che hanno paralizzato la Regione e l'Assemblea siciliana.