Senato, via Province da Costituzione Ok nuove norme su elezione Colle

00:24 - Arriva il via libera in Senato alla soppressione delle Province dall'articolo 114 della Costituzione. L'assemblea di Palazzo Madama ha approvato con 179 sì, 41 no e nove astenuti l'articolo 28 del disegno di legge sulle riforme. Viene in tal modo eliminata la menzione delle Province tra le articolazioni territoriali della Repubblica.

Senato, ok nuove norme sull'elezione del Capo dello Stato - L'Aula del Senato ha dato il via libera anche agli articoli 21-24 della riforma costituzionale, che riguardano il Presidente della Repubblica. L'articolo 21 modifica il sistema di elezione del Capo dello Stato, escludendo dalla platea i tre delegati in rappresentanza delle Regioni e modificando il quorum di elezione. Si tratta comunque, secondo il ministro Maria Elena Boschi, di una soluzione "ancora perfettibile" durante il "passaggio successivo alla Camera".



Sarà sempre il Parlamento in seduta comune a eleggere il Presidente della Repubblica. Ma il plenum non sarà più integrato, come adesso, da tre delegati per ogni Regione. Cambia il quorum di validità dell'elezione. "L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea. Dopo l'ottavo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta".



Gli articoli 22-24 del ddl costituzionale modificano anche la Costituzione per tenere conto del nuovo assetto delle Camere. Con l'eliminazione dell'elezione diretta del Senato, infatti, il presidente della Repubblica potrà sciogliere solo la Camera dei deputati. E qualora il Capo dello Stato sia impossibilitato a svolgere le sue funzioni, verrà sostituito non più dal presidente del Senato, ma dal presidente della Camera.



Solo la Camera darà la fiducia al governo - "Il governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati". E' quanto afferma l'articolo 25 del ddl costituzionale, approvato in Aula al Senato con 179 sì, 40 no e 8 astenuti. Con questa modifica costituzionale il nuovo Senato non avrà il potere di dare e togliere la fiducia al governo, potere che spetterà alla sola Camera.



Via libera alla soppressione del Cnel - E' poi arrivato il via libera dell'Aula alla soppressione del Cnel, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. L'assemblea infatti ha approvato l'articolo 27 del ddl riforme che ne prevede l'abolizione, con 203 voti favorevoli, 11 contrari e 7 astenuti.