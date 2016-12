Senato, sì alla fiducia sul dl carceri Riforme, tutto rinviato a lunedì

Il Senato dice sì alla fiducia sul decreto legge carceri e rinvia a lunedì i lavori sul ddl riforme. Protestano gli esponenti del Movimento 5 Stelle, che urlano "Vergogna" al momento del voto e dicono: "Noi restiamo qui". Contrari alla decisione anche i senatori di Sel e della Lega Nord.

14:36 Dl carceri, il Senato vota la fiducia

Il Senato conferma la fiducia al governo sul decreto legge carceri con 162 sì, 39 no e un astenuto. Il dl risulta dunque definitivamente convertito in legge. Si tratta della diciassettesima fiducia dell'esecutivo guidato da Matteo Renzi. Il provvedimento ha l'obiettivo di ridurre il sovraffollamento in cella dopo la condanna della Corte europea contro l'Italia.

11:51 Riforme, in Senato le votazioni riprendono lunedì

Le votazioni al Senato sul ddl costituzionale sulle riforme riprenderanno lunedì. Salta la seduta di domenica. Il nuovo calendario deciso a maggioranza dalla conferenza dei capigruppo è infatti stato approvato anche dall'Aula. Durante la votazione, dai banchi di M5S sono arrivati cori di "Vergogna! Vergogna!".

11:49 Sel e Lega: "Noi non ci muoviamo"

Come il M5S, anche Sel non abbandona l'Aula del Senato. "Anzi - dice Loredana De Petris -, visto che a questo punto avremmo anche del tempo in più, inseriamo anche l'esame in Aula del decreto anticorruzione". Dure critiche anche da Gian Marco Centinaio della Lega. "Qui pare che si pensi solo ad andar via per il weekend. Si era detto che si lavorava sabato e domenica? Io non ho voglia di passare come uno che non vuol fare niente. Io non voglio andare al mare. Mi sono portato il cambio di biancheria. Noi abbiamo cancellato le ferie e voi pensate di andare in spiaggia nel weekend. Vergogna!".

11:48 Modifica calendario? M5S: "Noi restiamo qui"

"Non potete modificare il calendario. manteniamo quello vigente, ogni giorno dalle 9.30 alle 24. Andatevene in vacanza, noi restiamo qui". Lo ha detto nell'Aula del Senato Vito Petrocelli del M5S, contestando la modifica del calendario votata dalla conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama.

11:47 Capigruppo Senato: si riprende lunedì

La conferenza dei capigruppo ha deciso, a maggioranza, di riprendere le votazioni sulle riforme costituzionali da lunedì, saltando la seduta di domenica. Il nuovo calendario stabilito dalla capigruppo dovrà essere confermato dall'Aula.

10:50 Grillo: "O riforma elettorale o subito al voto"

Per Beppe Grillo "o si riforma seriamente la legge elettorale o si va subito a votare. E se gli italiani sosterranno ancora loro, diremo che loro hanno ragione e che io ho sbagliato per tutta la vita". Il Movimento Cinque Stelle, precisa il leader, appena sbarcato sull'isola della Maddalena, è pronto ad andare alle urne anche a ottobre e con l'attuale legge elettorale".

10:40 Grillo: "Serve rivoluzione culturale"

"Se la maggioranza degli italiani vuole Renzi, Napolitano e la triplice europea non posso fare niente, solo una rivoluzione culturale: proponiamo il Parlamento in piazza contro la farsa di Palazzo". Così Beppe Grillo il giorno dopo l'abbandono dei lavori al Senato sul ddl riforme da parte del Movimento 5 Stelle. "Da parte di Renzi non c'è nessuna apertura", ha quindi aggiunto il leader dei grillini.