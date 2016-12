18:25 - Per la riforma del Senato comincia la settimana decisiva. Il disegno di legge Boschi è arrivato all'esame dell'Aula di Palazzo Madama, che ha respinto le pregiudiziali per passare alla discussione del testo. Renzi assicura: "Sulle riforme avremo una maggioranza molto ampia". Beppe Grillo intanto lancia al premier un ultimatum per un incontro sulla legge elettorale.

Bocciate le pregiudiziali - L'Aula ha dunque respinto le questioni pregiudiziali sulle riforme presentate da M5s, Sel e ex M5s per poi passare alla discussione generale.



Fonti di Palazzo Chigi hanno poi definito destituita di fondamento l'ipotesi di stampa di un anticipo della legge di stabilità ad agosto che avrebbe dovuto compensare un buco di bilancio.



Salvini: "Non è scontato il sì della Lega" - "Per ora non c'è niente di scontato. Ci sono state date alcune garanzie, dobbiamo vedere se saranno rispettate", ha detto il segretario leghista Matteo Salvini rispondendo sul voto favorevole della Lega alla riforma del Senato in Aula. "Io non vorrei che la fretta sia cattivissima consigliera - ha detto a margine di un incontro a Milano -. Non vorrei che per fare il selfie di Ferragosto, Renzi dia vita a un'accelerazione che ci riporti indietro e cancelli i territori. Noi abbiamo contribuito ma non so se è stato sufficiente".