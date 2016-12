Senato: ok intercettazioni Verdini

18:01 - La magistratura ha ottenuto il via libera all'uso delle intercettazioni di Denis Verdini, nell'inchiesta sulla cosiddetta Loggia P3. Palazzo Madama ha votato a scrutinio segreto a favore della richiesta del Tribunale di Roma. I sì sono stati 144, i no 101 mentre gli astenuti 4. Il senatore di Forza Italia, prima del voto, aveva dichiarato: "Spero che non vi accada quello che è successo a me. Pensateci prima, perché dopo è tardi".