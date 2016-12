16 gennaio 2014 Senato, la Lega occupa gli uffici di Grasso Protesta per esame decreto svuotacarceri L'occupazione è andata avanti per alcune ore. Il capogruppo Bitonci: "La battaglia contro la cancellazione del reato di immigrazione clandestina continua" Tweet google 0 Invia ad un amico

16:27 - I senatori della Lega Nord hanno occupato per alcune ore gli uffici del presidente Pietro Grasso a Palazzo Madama. I leghisti protestavano contro la ripresa in aula dell'esame del decreto "svuotacarceri", che prevede anche la cancellazione del reato di immigrazione clandestina. Il segretario del Carroccio, Matteo Salvini, ha confermato per sabato una manifestazione di protesta fuori da 30 carceri del Nord contro il provvedimento.

"Avevamo chiesto una Capigruppo - spiega il senatore della Lega, Raffaele Volpi - e non è stata convocata. Come se niente fosse sono tornati in Aula". Per questo la Lega continuerà a dare battaglia, in tutti i modi, contro la legge delega sulle pene alternative che contiene la cancellazione del reato di immigrazione clandestina.



Il capogruppo del Carroccio, Massimo Bitonci, i suoi due vicepresidenti, Sergio Divina e Raffaele Volpi, e il senatore Jonny Crosio, che hanno occupato l'anticamera dello studio del presidente Grasso al secondo piano di Palazzo Madama, si sono anche affacciati alla finestra per segnalare la loro presenza negli uffici di Grasso. I quattro leghisti hanno definito la loro protesta come un "flash mob" .



L'occupazione degli uffici si è conclusa intorno alle 16. "Abbiamo appena lasciato gli uffici del Presidente Grasso. Per oggi la nostra occupazione finisce. Abbiamo ottenuto il risultato di rinviare l'esame dello svuota carceri alla prossima settimana, per noi e i cittadini è una grande vittoria. Ma la nostra battaglia continua", annuncia il capogruppo Bitonci.



Immigrazione, Forza nuova contro Grillo - Intanto a Genova blitz di Forza nuova vicino a casa di Beppe Grillo, dove sono stati affissi nella notte centinaia di volantini contro la decisione del M5S di voler abrogare il reato di ingresso clandestino "che di fatto aprirebbe le porte ad una invasione ancora maggiore di quella attuale". "Grillo sa benissimo che se il M5S avesse scritto nero su bianco la volontà di voler abolire il reato di immigrazione nel programma elettorale, avrebbe ottenuto percentuali da prefisso telefonico", dice Fn.