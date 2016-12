Senato,Grasso: io primo rottamatore

15:15 - "Non è una compagna conservatrice, io sono il primo rottamatore del Senato", il primo "che vuole eliminare questo tipo di Senato". Lo afferma il presidente di Palazzo Madama, Pietro Grasso, rispondendo al premier Renzi. L'Italicum più il monocameralismo può rappresentare "un rischio per la democrazia", spiega. "Non è che io dico abolizione si o no. Dico: cerchiamo di cambiare la Costituzione mantenendo un presidio di democrazia", aggiunge.