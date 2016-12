Senato, ddl riforme: Gal dice no

01:04 - Il gruppo Gal non parteciperà al voto sul ddl riforme al Senato. Lo annuncia, nelle dichiarazioni di voto finale, il vice capogruppo Gal Fabio Maria Scavone. "La riforma non può essere il volto del governo in carica, non risolverà" la crisi economica "ed è pericoloso e ingiusto farlo credere agli italiani", spiega Scavone ricordando "le continue ingerenze del governo e le troppe provocazioni che dall'esterno hanno scandito la riforma".