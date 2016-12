Senato,Brunetta:"Renzi senza voti"

19:43 - "Matteo Renzi non ha i voti necessari per approvare la riforma del Senato". Il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Renato Brunetta, è convinto che il provvedimento non otterrà la maggioranza: "Ci sono 45 firme, dentro il Pd, contro la sua proposta di riforma della Camera alta. Nonostante questo troviamo un Renzi sbruffone, chiacchierone, per 5 ore al giorno in tv. Racconta cose mirabolanti senza avere i voti in Parlamento".