Senato approva la Tav Torino-Lione: è legge

21:49 - Approvata dal Senato con 173 sì, 50 no e quattro astenuti la ratifica dell'accordo tra l'Italia e la Francia per la realizzazione della linea ferroviaria Torino-Lione. La Camera ha già approvato l'accordo. La ratifica, contestata in Aula dal M5S con cartelli e urla, è legge. I grillini hanno urlato "Fuori la mafia dallo Stato". Sfiorata la rissa tra i senatori Alberto Airola (M5S) e Franco Cardiello (Fi).

Video protesta postato su Facebook - La protesta dei senatori M5S, filmata di nascosto, è già rimbalzata sui social network nel profilo Facebook di Beppe Grillo. Il filmato viene presentato così "Video pirata girato poco fa in aula dal Movimento 5 Stelle" ed è accompagnato dall'esortazione "Guarda il video e diffondilo".



Pd: "Rispondiamo con la legalità" - Il senatore interrotto dalle urla, il democratico Daniele Borioli, ha commentato: "Ai tentativi di delegittimazione sulla vicenda Tav noi rispondiamo con la democrazia e la legalità. L'obiettivo di mettere la mafia fuori dallo Stato non si realizza ritirando lo Stato dal terreno di battaglia, ma affrontando il nemico in campo aperto e chiamando a raccolta tutte le forze di cui la democrazia dispone per sconfiggerla".