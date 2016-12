14:39 - "Non vorrei che, essendo in difficoltà, Grillo inseguisse la Lega": così Matteo Salvini commenta l'ultimo post sul blog di Grillo, che ipotizza un'Italia divisa in futuro. Però, aggiunge, se da lui non ci saranno "solo parole", fra M5s e Lega "sarà una battaglia comune". Il segretario leghista chiede a Grillo di sostenere da subito l'indipendenza del Veneto.