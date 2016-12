Scontro Pd-Sel,Renzi:guadagnarsi votiVendola: "Alleanza non è obbligatoria"

20:30 - "Molti pensano che per i voti bastino le alleanze tra i leader. Ma non è più così. Vanno conquistati gli elettori, non i leader". Lo scrive su Twitter Matteo Renzi. Il segretario del Partito democratico risponde a Nichi Vendola che in un precedente tweet alludeva così allo stato dei rapporti tra Pd e Sel: "Se la questione è che noi dobbiamo fare i portatori d'acqua, non è scritto da nessuna parte che finisca con un'alleanza".

Per abbassare i toni è intervenuto il deputato del Pd vicino a Renzi, Dario Nardella: "Con Sel - ha detto - credo che possiamo fare, con calma, un ragionamento insieme per un grande partito democratico plurale".