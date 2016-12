Scontro nel M5S, Pizzarotti a Grillo: "Fiumi di bile e cattiverie"

14:30 - Nuovo duello a distanza tra il leader del M5S, Beppe Grillo, e il sindaco pentastellato di Parma, Federico Pizzarotti. Grillo, dal suo blog, attacca il primo cittadino con un post (firmato da Max Bugani, consigliere comunale grillino a Bologna) intitolato "Le mancate promesse di Pizzarotti". Il quale replica con un post su Facebook: "Alcuni versano fiumi di bile e cattiverie. Io la rivoluzione la faccio col sorriso".

Pizzarotti precedentemente aveva replicato al post di Grillo firmato dal consigliere Bugani che lo accusava di non aver mantenuto le promesse sulla realizzazione dell'inceneritore di Parma.



"Ho cercato di rappresentare al meglio il Movimento 5 Stelle e gli apprezzamenti ricevuti da tutta Italia mi rincuorano - ha scritto Pizzarotti - siamo qualcosa di unico nella storia politica del nostro Paese e sono orgoglioso di farne parte. Mi viene però da chiedermi per quale motivo all'interno del nostro movimento sia concesso ad un consigliere comunale come Bugani di utilizzare il blog di Beppe per sparare contro di me pubblicamente facendo così il gioco dei partiti".



"Perché al consigliere Bugani - ha sottolineato il sindaco di Parma - è permesso fare queste uscite? Da cosa è mosso il consigliere Bugani? A cosa punta? Nonostante le voci che mi davano in uscita dal Movimento io sono ancora qua e a differenza di Massimo Bugani non sparo contro i miei compagni di avventura per creare così una corrente interna. Le correnti è roba da vecchia politica e nel M5S non devono esistere. Ora finalmente abbiamo capito chi è che cerca di spaccare il nostro Movimento".