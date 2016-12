Sciopero forze dell'ordine, Alfano: "Risolveremo ma usati toni eccessivi"

14:04 - Dopo il premier Renzi anche il ministro dell'Interno Angelino Alfano è intervenuto sulla minaccia di sciopero paventata dalle forze dell'ordine. "Sono legittime le richieste dei sindacati di Polizia - ha detto - ma i toni e modi usati sono stati eccessivi. Sono convinto che ci sono le condizioni per affrontare con serenità il problema e risolverlo". "Incontreremo i rappresentanti e già oggi vedrò al Viminale i vertici del corpo", ha detto Alfano.

"I protagonisti della sicurezza - ha spiegato Alfano, nel corso di una conferenza stampa sul bilancio dell'esodo estivo - sono gli uomini e le donne in divisa. A loro dico che la sicurezza è una priorità assoluta di questo governo e di questo ministero, specie in un momento delicatissimo sul fronte interno ed internazionale. Agli operatori di polizia - ha sottolineato - è riconosciuta la specificità e noi lavoreremo perché sia assicurata nei mesi prossimi".



"Stiamo lavorando - ha proseguito il ministro - non per il rinnovo del contratto, che non è stato richiesto, ma per eliminare i blocchi salariali e speriamo che questo sforzo non venga complicato dai toni eccessivi del comunicato di ieri. Sono convinto - ha concluso - che ci siano le condizioni per affrontare con serenità, da tutte le parti in causa, il problema e risolverlo".



Lupi: "Poliziotti caso a parte ma niente ricatti" - "Le forze dell'ordine hanno una loro specificità e su questo c'è grande sensibilità da parte del Governo, ma questa specificità non si riconosce se si minaccia lo sciopero, come ha detto Renzi, non si ottiene con i ricatti". Lo ha detto il ministro dei Lavori Pubblici, Maurizio Lupi, a margine di una conferenza stampa sul bilancio dell'esodo estivo.