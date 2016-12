Schulz: "No sanzioni a dissidenti"

20:59 - "Non voglio che i politici accettino denaro, ma neppure che debbano pagare per il loro comportamento di voto. Le due cose non sono accettabili in una democrazia parlamentare". Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo, Martin Schulz, a Genova. Se nel Parlamento che presiedo "ci fossero deputati che votando non conformemente alle indicazioni dei loro leader venissero puniti, sarebbe un comportamento anti democratico", ha aggiunto.