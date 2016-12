14:36 - Il presidente del Nuovo Centrodestra, Renato Schifani, replica a Matteo Renzi che in un tweet aveva affermato: "A me conviene votare, ma all'Italia no". "Non sono convinto che convenga a Renzi - ha detto Schifani -. Tutti i sondaggi, grazie all'iniziativa di Ncd, danno il centrodestra in vantaggio sul centrosinistra. Penso che non convenga al Paese; su questo sono d'accordo con Renzi".