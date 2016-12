Sblocca Italia, Lupi: ok coperture

18:25 - Lo Sblocca Italia "non sostituisce la legge di stabilità" è un pacchetto di "dieci punti" e "confermo le coperture per i provvedimenti contenuti in esso". Queste le parole del ministro delle Infrastrutture Maurizio Lupi in conferenza stampa prima di tornare a Palazzo Chigi per "definire gli ultimi elementi" del pacchetto. In precedenza Lupi aveva incontrato, in un mini vertice sul tema, il premier Renzi e il ministro dell'Economia Padoan.