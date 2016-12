21:13 - Critiche dai costruttori edili al governo all'indomani della presentazione del decreto sblocca Italia: "3,8 miliardi di euro sono pochi e non rappresentano uno shock per l'economia", dichiara il presidente dell'Ance, Paolo Buzzetti. "Il testo ha un'ottima impostazione, ma se non ci mettiamo i soldi e non facciamo ripartire le cose perché l'Europa ci blocca, i problemi restano tutti lì", conclude Buzzetti.