20:51 - Alle 19 in Sardegna ha votato il 41,02% degli aventi diritto per l'elezione del governatore e il rinnovo del Consiglio regionale, secondo i primi dati diffusi. In totale i votanti sono stati finora 607.246. Nelle precedenti consultazioni regionali, che risalgono al 2009, alla stessa ora era andato alle urne il 36,11%: allora però i seggi erano aperti anche il lunedì, mentre in questa tornata si chiudono alle 22 di oggi.