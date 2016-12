Sanremo, M5S celebra il funerale dei partiti

17:10 - "Nonostante i miliardi di euro di finanziamento pubblico e rimborsi elettorali spesi per mantenerli in vita - e' scritto nel manifesto funebre - dopo anni di coma si sono spenti i comitati d'affari noti come partiti politici. Ne da' annuncio Il M5s che celebra il funerale piu' allegro della storia d'Italia. Li vogliamo ricordare così: vigorosi nell'occupare aziende pubbliche, istituzioni, enti e poltrone varie; sempre pronti a concedere l'immunità parlamentare a un membro della loro Casta, uniti nel dissipare i soldi pubblici nelle Grandi Opere Inutili. Incapaci di rappresentare gli interessi dei cittadini... Si ringraziano i numerosi cittadini che con il loro voto al Movimento 5 Stelle contribuiranno alla degna sepoltura dei di-partiti", sono queste le parole scritte nel volantino distribuito nella piazza di Sanremo in cui è stato allestito un vero e proprio funerale con tanto di lapidi su ognuna delle quali era rappresentato il logo dei vari partiti italiani.