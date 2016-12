11:17 - La permanenza di Beppe Grillo dentro il Teatro Ariston è durata meno di un'ora e mezza: il tempo per un applauso a Ligabue che omaggia Fabrizio de Andrè, per un sorriso accennato a una battuta di Luciana Littizzetto, poi il il leader M5S va al bar per "un caffettino". Ma giornalisti e cameramen lo incalzano e lui parte con una nuova invettiva. La Rai e i suoi bilanci pieni di buchi, ma anche la storica battaglia del M5s per dare a tutti il reddito di cittadinanza: "E' il reddito che mantiene i cittadini dentro la società, non il lavoro".

Le altre volte di Grillo al Festival - Che sia il 1978, l'84, l'85, l'88, l'89 o, venticinque anni dopo l'ultima apparizione nella città dei Fiori, il 2014, la sua presenza fa sempre parlare. Sono sei, compresa quella di ieri sera, le edizioni del festival in cui il leader del Movimento 5 Stelle, che negli anni Ottanta era ancora un comico e come tale cavalcava il palco dell'Ariston, è stato in un modo o nell'altro protagonista.



Nel 1978 è la prima volta al festival nel ruolo di co-conduttore insieme a Maria Giovanna Elmi, Stefania Casini e Vittorio Salvetti. Torna come ospite nell'84 e nell'85. L'edizione dell'88, nella quale è ospite fisso per le quattro serate, segna il suo ritorno in Rai dopo la messa al bando di due anni prima a causa di una battuta sui socialisti pronunciata in prima serata a Fantastico nell'86.



Una delle edizioni più turbolente è però quella dell'anno successivo: Beppe Grillo, al quale sono affidati gli interventi comici, attacca il festival, con bordate ai cantanti, ai giornalisti e soprattutto all'allora leader della Dc De Mita e al direttore generale della Rai Biagio Agnes. La conclusione di Grillo, allora solo un comico, fu: "Io vi faccio ridere e poi mi fanno un c..o così a me". Non mancarono le querele.