Sanità, ministro Lorenzin: criteri di meritocrazia per la scelta dei primari

17:44 - Nella legge delega "abbiamo inserito criteri meritocratici per le carriere di direttori generali delle Asl, primari ospedalieri e direttori sanitari". Lo ha sottolineato il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, commentando i provvedimenti sulla P.a.. "Serve una politica sanitaria forte e un ministero forte: a me servono ingegneri, economisti e statistici e non direttori sanitari, di questi ne ho anche troppi", ha poi aggiunto.

Per il ministro bisogna quindi riformare il titolo V ma senza farlo "all'italiana, cioè dobbiamo correggere ciò che non va, senza ribaltare tutto, vedere cosa realmente non funziona". Le politiche sanitarie devono essere fatte dal ministero "e le Regioni devono fare la gestione. Ma non si può chiedere alle Regioni di fare le nozze coi fichi secchi". Il ministro ha quindi ricordato che per quanto riguarda la centrale unica di spesa, "è una legge e le Regioni che non ce l'hanno devono farla al più presto, pena di sanzioni molto pesanti".



"Manca una politica sanitaria" - La mancanza di una politica sanitaria fatta dal ministro della Salute, secondo il ministro Lorenzin, porta ad una "dispersione di energie, di risorse economiche e di confusione". E questo, ha aggiunto, crea una gestione complicata: "Dobbiamo fare pulizia", ha concluso.



"Decisivo recupero turn over demografico" - "E' decisivo un recupero del turn over demografico per il rilancio del Paese: non è solo una questione di demografia, ma di realizzare un recupero della cultura della natalità che sta mancando da tre generazioni", ha poi sottolineato. L'invecchiamento della popolazione è tale anche da far "abbassare i consumi e quindi anche il Pil" su cui si tara anche il bilancio statale e di riflesso quanto destinato alla sanità e al welfare. "E' inutile invocare investimenti industriali in Italia se poi la popolazione è vecchia e non è più in grado di sostenere i consumi", ha concluso Lorenzin.