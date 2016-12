4 maggio 2014 Salvini: "Meglio Le Pen di Merkel"

15:54 - "Preferisco Marine Le Pen ad Angela Merkel, cha ha massacrato la nostra economia con una moneta sbagliata". Parola del leader leghista Matteo Salvini, che al raduno di Pontida dice: "E' meglio chi dice prima i francesi e stop all'immigrazione e alla deriva islamica". Un raduno svoltosi nel segno dello slogan "Basta euro". Perché, spiega, "c'è da salvarsi dalla gabbia di matti dell'euro fuori dalla quale torniamo a produrre e lavorare".

"Meglio soli che male accompagnati" - Per la Lega, ha detto ancora Salvini al raduno, è meglio andare "soli che male accompagnati, non ci serve un salva-Lega", sostenendo che tutte le altre forze politiche sono distanti dai suoi temi. In particolare ha detto che "Grillo prende per il culo gli italiani: è per l'euro e per l'immigrazione clandestina, quindi o cambia o andiamo da soli".



"Renzi megalomane" - "Fermi, sennò il megalomane di Firenze pensa che Pontida sia per lui": Salvini ha fermato con una battuta i cori "Matteo, Matteo" dei militanti che lo hanno applaudito quando è salito sul palco, facendo riferimento implicito al premier Renzi, verso cui si sono levati fischi. Attorno a lui poi ha fatto salire dei bambini sul palco ("il nostro futuro"), dove si e' presentato indossando una maglietta con la scritta "Basta euro".



"Alfano dimettiti" - Il segretario leghista ha poi chiesto di mandare un fischio collettivo ai militanti riuniti a Pontida contro il ministro dell'Interno Angelino Alfano, accusato di mala gestione dell'immigrazione. "Alfano non si riconosce neanche allo specchio, ditemi se è uno di centrodestra - ha sostenuto dal palco -. Alfano, se non sei capace dimettiti e cambia mestiere".



"Meglio populista che fesso" - Ai militanti poi ha lanciato questo appello: "In questi 20 giorni, vi chiedo uno sforzo, parliamo con i rassegnati: chi sta a casa il 25 maggio ha la responsabilità enorme di togliere il futuro ai nostri figli. Il 25 maggio non sono elezioni ma un referendum tra il passato del partito unico dell'euro, che va da Renzi a Berlusconi a Grillo, e il futuro".



Il leader della Lega ha evidenziato poi la sua scelta di stringere un patto a livello internazionale con le forze antieuro dell'estrema destra poiché ne condivide le scelte di fondo, una sintonia maggiore rispetto a quella con i tradizionali alleati italiani. E se questo significa essere populisti, ha aggiunto Salvini, "meglio populisti che fessi", meglio stare con una come Marine Le Pen "che è una che ha due palle così". E ancora: "Le Europee le vinciamo noi. Con noi vincono la speranza e il lavoro".