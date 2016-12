14:45 - "I confini ci sono e in quanto tali vanno difesi anche con le armi, perché così succede in tutto il mondo". Il segretario federale della Lega Nord, Matteo Salvini, ha concluso con queste parole la Festa dei popoli padani a Crissolo, in Piemonte. "I politici che in questo momento spendono soldi per far superare i confini - ha avvertito - dovranno essere processati".