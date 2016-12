17:57 - "Sono orgoglioso di sedere in questa alleanza per la speranza contro tutto ciò che è unico, dalla moneta al mercato". Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, da Bruxelles durante la conferenza stampa con Marine Le Pen e i rappresentanti degli altri partiti euroscettici. La leader di estrema destra francese promette battaglia: "Cercheremo di ostacolare ogni nuovo progresso della Ue e bloccheremo ogni tentativo di maggiore integrazione europea".

"Siamo qui per fare contrapposizione ai trattati che ci svendono - riprende il segretario della Lega -. Non profitto, non merce, non consumatori, ma uomini". E riprende: "Siamo la prima forza seria e coerente contro l'inciucione fra democristiani e socialisti, che si ripeterà anche questa volta". E Le Pen: "Queste elezioni sono state per noi un grande successo. Hanno cercato di dividerci ma non ci sono riusciti. La nostra unità e maturità ha pagato".



La numero uno del Front National ha poi sottolineato che la "formidabile vittoria" del suo partito ha "già avuto una conseguenza: perché il Consiglio europeo si è subito riunito in emergenza, perché hanno paura del popolo".



Accanto a Le Pen e Salvini, alla conferenza stampa hanno partecipato anche gli altri leader dei movimenti anti-euro, tra cui Geert Wilders del Pvv olandese, che ha detto: "Sappiamo che dobbiamo avere sette Paesi per fare un gruppo, ma ho fiducia: ce la faremo".