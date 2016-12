15:34 - "Gli conviene non venire in Italia". Lo scrive su Twitter il segretario federale della Lega Nord, Matteo Salvini, dopo le dichiarazioni del presidente della Commissione Ue, José Manuel Barroso. "Barroso e Van Rompuy impongono all'Italia di rispettare gli impegni. Consiglio ai due: non fatevi vedere in Italia, non sareste ben accetti", scrive Salvini sul suo profilo Facebook.