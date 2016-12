Salvini annuncia la rivoluzione fiscale "Noi unica alternativa al renzismo"

18:38 - "Renzi è pericoloso, è antidemocratico fino al midollo. Nel nome della velocità e del risparmio sta facendo di tutto". Lo ha affermato al congresso di Padova della Lega Matteo Salvini, per il quale "togliere i piccoli comuni significa cancellare la democrazia e abrogare le province è stata una schifezza". "Vogliono una marionetta sorridente che fa i selfie, manovrato da Berlino", ha aggiunto il segretario del Carroccio attaccando il premier.

"Noi unica alternativa alla sfiducia" - "Parliamo a un popolo che ha perso la fiducia, dovremmo essere l'alternativa alla sfiducia - ha detto ancora il segretario della Lega -. Abbiamo il tempo per preparare qualcosa di cui tutto il mondo parli. Pensate cosa accadrebbe se un venerdì di novembre, facciamo il 14 da nord a sud, tutte le persone che producono e lavoro e sono strangolate da Equitalia, da uno stato ladro, dagli studi di settore, dicessero basta: io oggi non pago, vi affamo, non apro il negozio e se apro non rilascio lo scontrino, faccio una corsa gratis del taxi, faccio straordinari gratis".



"Rivoluzione fiscale" - Il segretario, che è stato confermato dal congresso fino a dicembre 2016, con un solo voto contrario, lancia da Padova "una rivoluzione fiscale che in ottobre spero porti in piazza milioni di italiani: proporremo un'aliquota fiscale secca al 20% uguale per tutti, dal nord al sud, per ricchi e poveri. La nostra scommessa è quella di far pagare di meno a chi oggi paga troppo e di costringere a pagare chi oggi non lo fa".



E aggiunge: "Noi stiamo parlando di una rivoluzione fiscale, altro che 9 dicembre, noi il 14 novembre lo stato italiano lo facciamo saltare per aria. E su questo dobbiamo lavorare, non sul congresso per fottere caio o sempronio. Se decidiamo che andiamo a fare la guerra (senza armi) andiamo a farla, se decidiamo che andiamo a sfidare lo stato italiano la nostra unica concentrazione dev'essere quella".



"Unione Sovietica europea" - "Secondo me hanno paura, è un'Unione Sovietica europea, e chi ha paura delle idee dei cittadini crolla nel giro di poco - ha poi continuato Salvini - . Noi dobbiamo essere pronti perché la situazione è disperata. Se il centrodestra vuole ragionare con la Lega ci dia una mano nelle nostre proposte. Come faccio a fare le primarie con Alfano?". Questo governo, ha ricordato Salvini, "ha deciso di tagliare un miliardo e mezzo di euro alle forze dell'ordine ma noi siamo dalla parte delle forze dell'ordine. Il centrodestra sta con le guardie o ladri? Con l'indulto o no? Per mettere dentro gli spacciatori o no? per fare della primarie comuni devi avere almeno un programma comune".



"Non torno indietro alle sommatorie dei partiti, o c'è un progetto comune e condiviso oppure resteremo irrilevanti e marginali come detto da Toti, ma con qualche milione di voti - ha infine concluso -. Se c'è la Lega forte sono gli altri a venire a casa nostra e stare alle nostre condizioni, sono loro a mangiare la nostra minestra".



Toti: "Noi lavoriamo per l'Italia. E voi?" - La replica di Giovanni Toti al segretario del Carroccio arriva via Twitter. "@matteosalvini che film hai visto? - scrive il consigliere politico di Forza Italia -. La Lega dialoghi con altri centrodestra. Isolarsi porta solo all'ininfluenza. Noi lavoriamo per l'Italia e voi?".