Salva Roma, slitta voto alla Camera

21:34 - Il voto finale alla Camera sul dl salva Roma Ter slitta di un'ora a causa della mancanza del numero legale per due deputati. La seduta è stata sospesa e la votazione verrà ripetuta dopo le 22. Assenti in Aula i deputati di M5S e Lega, con banchi vuoti un po' ovunque tranne che tra le fila del Pd. Quando la presidente Laura Boldrini ha annunciato che l'Assemblea non era in numero legale per due voti, un deputato grillino è entrato per esultare.