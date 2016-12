Salute,Lorenzin:tagli?Non rassicuro

17:34 - "Non sono in grado di rassicurare nessuno, faccio il mio lavoro. Però non mi è stato proposto in maniera ufficiale un taglio lineare al sistema salute". Beatrice Lorenzin non esclude che la spending review possa toccare anche il suo dicastero e non nasconde la sua perplessità: "Ho detto con chiarezza che i tagli lineari non riescono ad aiutare una riprogrammazione del Sistema sanitario nazionale che elimini gli sprechi".