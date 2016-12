Sabato incontro Renzi-Napolitano

16:24 - E' in programma per sabato un incontro tra il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, e il premier, Matteo Renzi. Al momento non è stato ancora fissato l'orario del colloquio. Della possibilità di vedersi al Quirinale Napolitano e Renzi hanno parlato in mattinata durante la commemorazione all'altare della Patria. Secondo fonti parlamentari, l'incontro non uscirebbe da quella che è la normale dialettica istituzionale.