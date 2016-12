Romani a Fitto: procedere in fretta

21:26 - Il capogruppo di Forza Italia al Senato Paolo Romani replica alla "lettera aperta" di Raffaele Fitto: "Non capisco il senso della richiesta di prendere tempo. Tempo per cosa? Per cambiare un accordo che abbiamo già migliorato moltissimo? Per sfilarci da un processo riformatore che appartiene anche a noi?". "Io credo che procedere in fretta, una volta trovata la soluzione, sia un bene per il Paese", aggiunge Romani nella sua lettera.