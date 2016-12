20:04 - E' partita con due ore di ritardo, da San Lorenzo in Lucina, davanti all'ingresso di Forza Italia, la manifestazione "Missione azzurra". La kermesse ha come obiettivo quello di ufficializzare l'avvio di una campagna in giro per l'Italia volta alla nascita dei Club Forza Silvio.

"Cos'è missione azzurra?" - si legge nel Mattinale, la nota politica redatta dallo staff del gruppo FI alla Camera - E' l'opportunità per conoscere il progetto dei Club Forza Silvio. Nel corso di cinque settimane, duecento volontari organizzati in venti equipaggi di due volontari ciascuno, a bordo di 20 Fiat Cinquecento, percorreranno le strade d'Italia con un obiettivo: parlare a milioni di italiani, raggiungere anche chi vive nei piccoli Comuni, per dare a tutti l'opportunità di essere protagonisti del progetto politico di Silvio Berlusconi".