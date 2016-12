Roma, il sindaco Marino abolisce il termine "nomadi" dagli atti ufficiali

07:24 - Il sindaco di Roma, Ignazio Marino, ha deciso di abolire nelle comunicazioni istituzionali e negli atti amministrativi, il termine "nomadi". "Chiedo che d'ora in poi - ha scritto in una circolare - che in luogo del riferimento al termine 'nomadi' sia più correttamente utilizzato quello di 'Rom, Sinti e Caminanti'". Il sindaco ritiene la scelta un passo per superare le discriminazioni.

"Credo che uno dei fattori centrali per superare le discriminazioni sia quello culturale - continua nella circolare -, affinché l'approccio metodologico di tipo emergenziale possa essere abbandonato a favore di politiche capaci di perseguire l'obiettivo dell'integrazione. In questo processo anche la proprietà terminologica utilizzata può essere, ad un tempo, indice e strumento culturale per esprimere lo spessore di conoscenza e consapevolezza degli ambiti su cui si è chiamati ad intervenire".



Il sindaco auspica che "anche attraverso questa apparentemente semplice attenzione terminologica, possa essere testimoniata la considerazione che l'amministrazione capitolina rivolge a tutte le persone che vivono nel suo territorio. Un atto simbolico per il superamento di ogni forma di discriminazione