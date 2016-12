Roma:eventi aprile costeranno 5 mln

17:16 - Problemi di budget per il Comune di Roma che, nel mese di aprile, dovrà sostenere le spese per le iniziative organizzate in occasione della Pasqua, del Natale della Capitale e della canonizzazione di Giovanni Paolo II e Giovanni XXIII. "Abbiamo calcolato che i costi aggiuntivi per l'intero periodo superano i 5 milioni di euro - dichiara il sindaco, Ignazio Marino -. Ho già scritto al governo e nei prossimi giorni parleremo con Palazzo Chigi".