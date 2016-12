Riforme, votazione in Commissione conclusa: maggioranza per ora tiene

Conclusa la seduta della Commissione Affari costituzionali del Senato, nella quale si è dato il via all'esame degli emendamenti al ddl delle riforme costituzionali e del Titolo V. I lavori sono iniziati con un problema procedurale sollevato dal M5S sulla sostituzione di Mario Mauro da parte del suo gruppo (Ppi) e poi sono andati avanti con l'approvazione del primo degli emendamenti dei relatori Finocchiaro-Calderoli. Grazie all'asse Pd-Fi-Lega la maggioranza tiene.

20:09 Boschi: fin qui si è fatto un buon lavoro

"Si è fatto un buon lavoro: è un buon inizio". Così risponde il ministro delle Riforme Maria Elena Boschi a chi la interpella al termine della prima giornata di votazioni in commissione Affari costituzionali al Senato. A chi le chiede se sia soddisfatta risponde: "Direi proprio di sì, assolutamente sì". Poi aggiunge: "Abbiamo iniziato a votare, spediti. Abbiamo accantonato i capitoli più delicati, come la composizione" del Senato, "ma quando si parla di Costituzione, tutti gli articoli sono importanti", sottolinea.

20:08 Meloni: chiamatelo Senato della casta

"Togliere al popolo la sua sovranità significa uccidere la democrazia. Perciò non chiamatelo Senato della Repubblica ma Senato della casta". Lo scrive su twitter il presidente di Fratelli d'Italia-Alleanza nazionale, Giorgia Meloni.

20:07 La Commissione riprenderà domani mattina

La Commissione Affari costituzionali del Senato ha accantonato per ora, come annunciato, gli emendamenti agli articoli 56, 57 e 58 della Costituzione che riguardano la composizione della Camera e del Senato e il metodo di elezione dei senatori. Si tratta dei temi sui quali è ancora aperta la discussione all'interno dei partiti e sui quali Forza Italia si esprimerà giovedì in un'assemblea. La Commissione riprenderà a votare domattina alle 10.30 sull'articolo 64 della Costituzione che riguarda i regolamenti parlamentari.

19:35 Senatori nominati dal Colle: saranno 5

L'emendamento approvato in Commissione al Senato modifica l'art. 59 della Costituzione sui senatori a vita e prevede che "il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato la patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali senatori durano in carica 7 anni e non possono essere nuovamente nominati". Viene così ridotto il numero dei senatori di nomina presidenziale, che il testo originario del governo prevedeva fossero 21. L'emendamento dei relatori varato in Commissione stabilisce invece che tali senatori "non possono eccedere in ogni caso il numero complessivo di cinque, tenuto conto dei senatori di diritto e a vita e della permanenza in carica dei senatori a vita già nominati alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale".

19:09 Quagliarello: prove importanti dovranno ancora arrivare

Questi primi voti" degli emendamenti al ddl del governo sulle riforme "non erano particolarmente difficili: le prove importanti dovranno arrivare. Ma la determinazione della maggioranza ad andare avanti è assoluta". Lo dice il senatore e coordinatore di Ncd, Gaetano Quagliariello, in una pausa dei lavori della Commissione.

18:52 Romani: incontro con Renzi non ancora in agenda

"Al momento non c'è, non è in agenda". Così il capogruppo di Forza Italia, Paolo Romani, risponde, a margine dei lavori della Commissione Affari Costituzionali del Senato, a chi gli domanda dell'annunciato incontro tra il premier Matteo Renzi e Forza Italia.

18:26 Finocchiaro: "Ddl in Aula la prossima settimana"

"Non voglio fare promesse né previsioni avventate ma certamente lavoriamo per portare la prossima settimana in Aula" il ddl costituzionale sulle riforme. Così la presidente Anna Finocchiaro in una pausa dei lavori della Commissione, aggiungendo che se il ritmo dei lavori "continuerà così" si potrà "raggiungere lo scopo prefissato".

18:11 Approvato il primo emendamento Finocchiaro-Calderoli

La Commissione Affari costituzionali del Senato ha approvato il primo degli emendamenti dei relatori che definisce le funzioni della Camera e del nuovo Senato. Forza Italia e Lega hanno votato con la maggioranza.

17:34 Forza Italia vota con la maggioranza

I senatori di Forza Italia in Commissione Affari costituzionali del Senato stanno votando con la maggioranza sulle riforme. L'unico a votare contro è Augusto Minzolini. Tra i presenti il capogruppo Paolo Romani, la vicecapogruppo Anna Maria Bernini, e il capogruppo in Commissione Donato Bruno.

17:31 Mauro: Giunta si pronunci su mia sostituzione

Mario Mauro chiede che la Giunta per il regolamento del Senato si pronunci sul ricorso da lui presentato contro la propria sostituzione in commissione affari costituzionali di Palazzo Madama. Mario si è presentato in Commissione dove, come ogni senatore, ha diritto di parola ma non può più votare, dato che non è più suo membro. Parlando con i cronisti il senatori di Pi, ha definito "illogico" il fatto che la Giunta abbia iniziato l'esame del suo ricorso senza pero' concluderlo: "questo lede il diritto del parlamentare, laddove sia accolta la sua tesi" sull'illegittimità della sua sostituzione. Mauro ha ribadito le sue critiche al ddl che vede il futuro Senato espressione dei Consigli Regionali: "ci saranno solo senatori con doppio incarico - ha sostenuto - e il Senato non sarà mai in numero legale. Non stiamo facendo un buon servizio agli italiani".

17:27 Primi voti in Commissione: la maggioranza tiene

Primi voti in Commissione Affari costituzionali del Senato sulle riforme e la maggioranza tiene: sono infatti stati bocciati degli emendamenti (15 a 11) su cui i relatori e il governo avevano espresso parere negativo. La Commissione ha iniziato con l'esame degli emendamenti al primo articolo (che definisce le funzioni della Camera e del Senato); i relatori, Anna Finocchiaro e Roberto Calderoli, hanno dato parere negativo a tutti gli emendamenti, tranne due, con il ministro Maria Elena Boschi che ha dato lo stesso parere. I primi voti hanno registrato tutti la bocciatura degli emendamenti su cui relatori e governo si erano espressi contro, con 15 voti contro 11. La Commissione procederà fino alle 20.