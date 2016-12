Riforme, Toti: Lega sbaglia strada

14:20 - "Sulle riforme andiamo avanti per il bene del Paese, come è da 20 anni che facciamo". Lo ha detto l'eurodeputato e consigliere politico di Forza Italia, Giovanni Toti, ricordando al segretario del Carroccio, Matteo Salvini, che "le nostre idee sono chiare: noi stiamo con l'Italia e non con Renzi". "La Lega - ha aggiunto - sta sbagliando strada, perché se non dialoga con le forze di centrodestra rischia di essere ininfluente".