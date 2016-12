Riforme, Toti: FI rispetta i patti

21:20 - "Nessuno osi pensare che Forza Italia non rispetta i patti". Lo ha assicurato Giovanni Toti, consigliere politico di Silvio Berlusconi. "Chi non ha rispettato i patti fino ad oggi è il Pd che continua a scaricare sul Paese e le istituzioni il suo perenne congresso", ha aggiunto. E ancora: "Per FI le riforme devono andare avanti, se servono più di quelle stabilite, come ad esempio l'elezione diretta del Capo dello Stato e maggiori poteri al premier".