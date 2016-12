Riforme, Renzi: "Settimana decisiva Non sono preoccupato, c'è l'accordo"

20:29 - Lunedì comincerà la settimana decisiva per le riforme. Parola di Matteo Renzi, che dall'Angola dice: "Prima ci saranno gli interventi e le repliche, poi finalmente si vota. Le riforme sono solo l'inizio di un percorso di cambiamento profondo per il Paese". Il premier dice di non essere preoccupato perché "c'è un accordo di maggioranza" e sul rischio ostruzionismo ribatte: "Noi andiamo avanti con una determinazione ferrea".

"Se la maggioranza è d'accordo - assicura il presidente del Consiglio -, l'ostruzionismo vuole bloccare il volere dei cittadini ma non sono preoccupato e non credo che il Paese sia in mano a una minoranza che fa ostruzionismo". E ancora: "Noi procediamo con il sorriso con le labbra ma con una determinazione ferrea. Se qualcuno con l'ostruzionismo vuole mettere il sasso sui binari, noi con pazienza togliamo il sasso e andiamo avanti".



Alla domanda se il governo pensasse di accelerare i tempi nel voto al Senato, Renzi replica: "C'è chi dice che si possa continuare a perdere tempo. Va rispettato il regolamento del Senato che parla chiaro, ma io credo che ci siano le condizioni per un intervento rispettando il regolamento facendo un dibattito serio".



Il M5S riapre a sorpresa il tavolo sulla legge elettorale - E, proprio mentre ci si avvia alla settimana decisiva sul fronte riforme, il Movimento 5 Stelle riapre il tavolo di confronto sulla legge elettorale con il Pd. E lo fa con un post pubblicato sul blog di Beppe Grillo, in cui si legge: "Torneremo al tavolo non appena avrete risposto ai nostri sei punti. Fate presto. Le riforme, come voi dite da sempre, non possono più aspettare".



Questi i sei punti su cui il movimento invita Renzi a una "risposta per iscritto" come conditio sine qua non per la riapertura del tavolo sulla legge elettorale.



"1. La questione del doppio turno: il doppio turno, in sè manipolatorio della volontà dell'elettorato, diventa un ulteriore elemento distorsivo, che aggrava la situazione. Infatti, può accadere che il ballottaggio venga vinto da chi era arrivato secondo nel primo turno, magari con percentuali molto basse, come in molti comuni, dove ha vinto il ballottaggio un candidato che aveva ottenuto solo il 18-19% dei voti al primo turno e si è visto attribuire il 60% dei seggi, cioè più del triplo della sua quota elettorale. Questo può essere accettabile per elezioni amministrative ma non per elezioni politiche, dove il principio di rappresentatività deve essere ben più rigido per le ben diverse attribuzioni di potere dell'organo eletto.



2. Il M5s è disponibile ad accettare un premio di maggioranza in quota fissa (il 15% pari a 94-95 seggi) oppure un premio finale che assicuri la maggioranza assoluta al vincitore, ma a condizione che si stabilisca una soglia minima per poterlo ottenere (cioè che il partito vincente abbia ottenuto almeno il 35% dei voti al primo turno).



3.L'entità del premio e le garanzie costituzionali: strettamente in relazione all'entità del premio sono anche tre questioni molto delicate: la maggioranza qualificata con la quale si può modificare la Costituzione senza referendum popolare, l'elezione del Presidente della Repubblica e dei giudici costituzionali. Il premio di maggioranza è accettabile solo se accompagnato a diversi meccanismi di garanzia costituzionale come rivedere la titolarità del potere di elezione dei giudici costituzionali o le maggioranze richieste, altrettanto per il Presidente della Repubblica e per il processo di revisione costituzionale.



4. Le preferenze: sin dalla sua fondazione il M5s ritiene qualificante il ritorno all'elezione dei deputati attraverso il metodo delle preferenze che è ritenuto qualificante anche dalla sentenza della Corte Costituzionale. Si è fatta presente l'esigenza di evitare la degenerazione del voto di preferenza in senso clientelare ed il M5s si è fatto carico di tale preoccupazione indicando un possibile rimedio nel sistema del voto disgiunto fra voto di lista e voto di preferenza.



5.Coalizioni e clausole di sbarramento: il M5s ha segnalato l'opportunità di assegnare l'eventuale premio di maggioranza al singolo partito e non alle coalizioni. Ma perche' questa misura sia efficace, occorre completarlo eliminando le soglie di sbarramento o, ridurle a valori minimi (l'1%) perche' diversamente, quello che è uscito dalla porta rientrerebbe dalla finestra.



6. Soglie di sbarramento ed effetto di sommatoria: le soglie di sbarramento diventano un modo surrettizio per accrescere il premio di maggioranza, infatti, anche fissando al 2% la soglia, se ci fossero 7-8 partiti che ottenessero in media l'1,5%, questo vorrebbe dire che ci sarebbe un 10-12% di seggi non assegnati che andrebbe ai partiti maggiori ed, in primo luogo, al partito vincitore, il cui bottino elettorale si accrescerebbe di un buon 5-6% avvicinandosi pericolosamente alla sogli per la revisione costituzionale. Per di più lo sbarramento non avrebbe alcun effetto ai fini della governabilità, in presenza di un sistema che già garantisce una maggioranza di governo. Ed, infine, questo aumenterebbe la disrappresentatività del sistema che più facilmente andrebbe incontro ad una bocciatura da parte della Corte.