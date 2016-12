Riforme, Renzi: servono, le faremo per cambiare l'Italia

14:43 - Il percorso delle riforme non si può arrestare. Lo sostiene Matteo Renzi: "Le immagini di qualcuno che vuole bloccare, fermare, ostruire il cammino delle riforme sono le immagini di chi pensa che si possa continuare così com'è. Per cambiare l'Italia bisogna fare le riforme e le faremo". Il premier ha inoltre annunciato la firma di 24 contratti di sviluppo, per 1,4 miliardi di euro di investimenti e 25mila posti di lavoro tra creati o salvaguardati.

"Mentre loro fanno ostruzionismo per provare a bloccare il cambiamento, noi ci occupiamo di posti di lavoro", scrive Renzi su Facebook: "I politici non sono tutti uguali. Avanti, senza paura".



Questo è il momento in cui il governo prova a dare un messaggio concreto di investimento sul futuro del paese, con la serenità, la determinazione e il coraggio di chi sa che non ci possiamo fermare", ha aggiunto poi il premier da Palazzo Chigi. "Alla fine dei mille giorni - si è detto convinto - l'Italia sarà nelle condizioni di guidare la politica industriale dell'Europa e non essere fanalino di coda".



Padoan: da riforme effetti positivi nel lungo termine Ma negativi nel breve - Sempre sul tema riforme interviene il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan da Bruxelles: "Le riforme hanno effetti positivi nel lungo termine ma negativi nel breve". Un Paese "ha bisogno di uno, due, tre anni per vedere i frutti" delle riforme non solo approvate ma anche attuate. Bisogna "usare le regole avendo in mente una prospettiva di lungo termine", partendo dal fatto che "alle riforme serve tempo per dare frutti".