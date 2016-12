16:07 - Matteo Renzi apre alle modifiche sul testo della riforma del Senato. E' quanto emerge dall'incontro a Palazzo Chigi fra il premier e i capigruppo della maggioranza. In particolare il governo sarebbe pronto a mediare su immunità e platea per eleggere il Capo dello Stato. In cambio Renzi chiede all'opposizione uno stop all'ostruzionismo in Aula per chiudere entro stanotte le votazioni sull'articolo 2 del ddl.