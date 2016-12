17:15 - "Sulle riforme non accettiamo ultimatum da nessuno, men che meno da Brunetta. Se stanno al gioco delle riforme bene. Se no, al Senato, ce la facciamo". Matteo Renzi risponde duramente al capugruppo di Forza Italia alla Camera, che aveva chiesto un'accelerazione sull'approvazione dell'Italicum. Il premier smentisce inoltre di avere in agenda un incontro con Silvio Berlusconi: "Non mi risulta".