Riforme, Renzi: "Nessun ostacolo potrà fermarci, non molliamo"

19:38 - "Non ci sono ostacoli che ci potranno fermare per la riforma costituzionale. Qui non molla nessuno". Lo ha detto il premier Matteo Renzi all'inaugurazione della Brebemi, parlando del dibattito in corso al Senato. Renzi, sulle difficoltà di portare a case le riforme promesse, ha poi aggiunto: "Sul voto segreto potranno anche farci qualche scherzetto ma torneremo alla Camera e lo sistemeremo. Qui non molla nessuno".

La riforma costituzionale va fatta e "alla fine di questo percorso l'Italia sarà messa nelle condizioni di tornare a correre", ha quindi detto il premier, sottolineando come se "non si fanno le riforme costituzionali e istituzionali non saremo credibili nemmeno per le altre".



"L'Italia ha tutte le carte per superare la crisi e le difficoltà"- Quanto al futuro economico del Paese, per Renzi una delle strade per il rilancio, passa anche attraverso gli investimenti all'estero. "Sono totalmente convinto che un pezzo del futuro dell'Italia non sarà solo fare buona amministrazione ma anche aiutare il sistema Paese a fare investimenti all'estero, supportare la capacità di andare all'estero", ha detto il premier. "L'Italia ha tutte le condizioni per uscire da questo momento di difficoltà. Dobbiamo avere il coraggio di dire che le risposte le abbiamo".



"Dalla Bce grande opportunintà per il rilancio" - Per Renzi, l'Italia ha "un'opportunità. A settembre arrivano 300 miliardi di euro che in qualche modo dalla Bce vengono messi a disposizione delle banche. Questa è la partita chiave per le nostre imprese, per il nostro mondo imprenditoriale e di conseguenza per l'occupazione. O siamo in grado di garantire che questi denari siano davvero al servizio dell'economia o non usciremo mai dalla crisi".