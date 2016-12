20:04 - "Con Berlusconi non si sa mai: non gli consegnerei il mio destino". Così il vicesegretario del Pd, Lorenzo Guerini, risponde a chi gli domanda se è sicuro che il leader di Forza Italia manterrà l'impegno sulle riforme. "In passato qualche fregatura ce l'ha data, speriamo che non ce la dia in futuro", ha spiegato. Sui continui attacchi di Renato Brunetta al governo, ha detto: "Lui dice tutto e il contrario di tutto".