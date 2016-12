21:06 - "Avremmo voluto dal governo una maggiore dose di coraggio nell'affrontare il tema del riordino della pubblica amministrazione". Lo afferma in una nota Susanna Camusso. Per il segretario generale della Cgil "le misure annunciate non avranno alcuna ricaduta positiva nel rapporto tra cittadini e amministrazioni pubbliche, non incidendo sull'organizzazione degli uffici".