Riforme, oggi il premier Renzi incontra Berlusconi e i grillini

00:04 - Si svolgerà oggi l'incontro tra il premier Matteo Renzi e il leader Forza Italia, Silvio Berlusconi, sul tema delle riforme. Lo ha annunciato lo stesso presidente del Consiglio, chiarendo che vedrà anche i parlamentari del M5S, ma "non credo Beppe Grillo", ha specificato Renzi.

"Complicatellum di Grillo non sta in piedi" - "Il sistema elettorale che ha proposto Grillo, il Toninellum o Complicatellum, non sta in piedi, se non dal punto di vista filosofico, perché è l'unico sistema in cui chi vince non governa", ha poi aggiunto Renzi a "Porta a Porta".



"A Berlusconi ballottaggio non piace" - "A Berlusconi non è mai piaciuto il ballottaggio ma lo ha accettato come a me non sono mai piaciuti tanti" aspetti della legge elettorale "che ho accettato", ha sottolineato ricordando che "sicuramente con Berlusconi che finora ha mantenuto tutti gli impegni, sia pure con qualche dichiarazione di Brunetta che ogni tanto parte per la tangente. Nel merito ci siamo parlati, abbiamo discusso e la vicenda è abbastanza ben incanalata".



"Riforme, sono ottimista" - "Gli accordi con Berlusconi e Grillo non li facciamo sul governo. Se le cose funzionano bene è merito nostro, se non funzionano è colpa mia. Berlusconi fino adesso ha rispettato tutti gli impegni - ha ricordato ancora - e spero si possa fare anche con Grillo, le regole si scrivono insieme". Così il premier che si "ottimista" sulle riforme. "Si manterranno gli impegni?", gli chiedono. "Sì, spero anche si possano fare anche con Grillo".