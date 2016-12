10:47 - I senatori del M5S hanno annunciato che lasceranno i lavori dell'Aula del Senato sulle riforme. "A queste condizioni il gruppo non parteciperà ad alcun lavoro e non voteremo più nessuno degli emendamenti", annuncia il capogruppo M5S Vito Petrocelli, mettendo un bavaglio per protestare contro la conduzione del presidente Pietro Grasso in Aula. "Ne prendiamo atto", è la replica di Grasso.