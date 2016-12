Riforme, M5S: "Decreto di bugie"Sel: "Combattiamo in Aula contro ddl"

15:11 - "Il nuovo Senato non sarà trasparente e pulito come dicono e neppure i costi saranno ridotti". E' quanto denuncia il gruppo dei 5 Stelle di Palazzo Madama sul blog di Beppe Grillo. "Il governo sta bloccando il Paese con la riforma del Senato, facendo credere che così risolverà i problemi dell'Italia. Questa è una menzogna", si legge. "La riforma - prosegue il post - non farà trovare lavoro, non migliorerà la sanità e non garantirà la tua istruzione".

"Mantenuta l'immunità e candidabile anche chi è sotto processo" - "Dicono che avremo un Senato più trasparente: invece hanno mantenuto l'immunità per i nuovi Senatori che verranno nominati direttamente dalla Politica che li sceglierà anche tra quei Consigli regionali troppo spesso protagonisti di inchieste per corruzione, peculato e scambio di voto politico mafioso. Dicono che hanno ridotto i costi: invece hanno detto no al tetto sugli stipendi dei parlamentari. Dicono che avremo un Senato più pulito: invece hanno detto no all'incandidabilità per chi è sottoposto a processo penale o rinviato a giudizio".



"Casta mantiene i suoi benefit" - E il M5S prosegue nel suo attacco: "Dicono che il nuovo Senato sarà più economico per i cittadini: invece hanno detto no alla sospensione temporanea delle indennità a favore di Parlamentari arrestati o detenuti e hanno mantenuto tutti i benefit della casta come rimborso spese viaggi, alloggio, stipendi dei collaboratori, e ogni altra spesa dei nuovi Senatori".



Sel alle altre opposizioni: "Tornate in Aula per combattere contro ddl" - "Facciamo appello alle altre forze di opposizione a tornare in Aula per contrastare gli altri articoli di questa riforma". Lo afferma la senatrice di Sel Loredana De Petris. La presidente del gruppo Misto al Senato interviene anche nel merito del ddl riforme e del confronto con il governo per far passare alcune modifiche. "Abbiamo ricevuto un no quasi su tutti i punti - spiega - ad eccezione del referendum consultivo e di indirizzo politico che noi pero' volevamo fosse propositivo".