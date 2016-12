Riforme, Lega e Sel lasciano l'Aula

11:39 - La Lega e Sel lasciano i lavori sulle riforme al Senato. "O ci venite a dire che si cambia registro, o non partecipiamo più ai lavori, non si è mai visto procedere a riforme costituzionali con questa violenza" che si sta affrontando come un "regolamento di condominio", afferma il senatore della Lega Sergio Divina. "Lasciamo i lavori perché non sono garantite le condizioni per un confronto democratico", dice la capogruppo Sel Loredana De Petris.