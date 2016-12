19:12 - "Chiediamo al premier Matteo Renzi, visto che si cambia la Costituzione, di inserire la possibilità di fare un referendum sui temi europei". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, parlando del ddl sulle riforme. "Vogliamo - ha aggiunto - un referendum propositivo come in Svizzera, perché la gente possa proporre e votare. Se non ci saranno queste scelte, noi non voteremo questa brutta riforma".