06:33 - Da stamattina seduta no stop in Senato fino al voto finale sul disegno di legge riforme. Mercoledì sera governo ko su un emendamento di Sel che modifica il Titolo quinto. Tre ore di vertice tra Matteo Renzi e Silvio Berlusconi e al termine appuntamento a settembre per il via libera al cammino della legge elettorale in Senato.